رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول مباراة نارية وحاسمة أمام بايرن ميونيخ وذلك مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي غاب عنها مستوى محمد صلاح الحقيقي حيث لم يكن مؤثراً في صفوف فريق ولم يقدم المأمول منه.

وتُلعب مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا العملاق وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما والذي شهد تألق مانويل نوير وأليسون بيكر.

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

التشكيل المتوقع:

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- ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيد ألابا - ماتس هوميلز - جيروم بواتينج - رافينيا

خط الوسط: ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا - خاميس رودريجيز

خط الهجوم: كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري