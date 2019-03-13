رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء 13 مارس في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء 13 مارس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد ليفربول مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي النرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضس ومتابعة لحظة بلحظة لأحداث المباراة.