رياضة | سيميوني: يوفنتوس تفوق علينا في كل شئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني: يوفنتوس تفوق علينا في كل شئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عقب الخسارة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر وتوديع البطولة بأنهم أخطأوا كثيراً اليوم، كما أشاد بدور كريستيانو رونالدو مع اليوفنتوس.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة : "كريستيانو لاعب شجاع للغاية وغني عن التعريف".

وأضاف : "حركة رونالدو ؟ بالتأكيد كان يُفكر في جماهيره كما فعلت أنا في الوندا، هذه الحركة تعني الشخصية".

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وتابع : "كريستيانو رونالدو هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن الطبيعي أن يظهر في هذه المباريات".

واختتم سيميوني تصريحاته قائلاً :" يجب علينا أن نقوم بتهنئة يوفنتوس لقد تفوقوا على في كل شيء".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.