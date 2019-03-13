رياضة | ساؤول: رونالدو حاسم في الأدوار الإقصائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساؤول: رونالدو حاسم في الأدوار الإقصائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ساؤول نجويز نجم أتلتيكو مدريد عقب الخسارة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر وتوديع البطولة بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وأكد أنه حاسم في الأدوار الإقصائية.

وقال ساؤول في تصريحات صحفية عقب المباراة :"كريستيانو لاعب نعرفه جيدا ونعرف إنه حاسم في الأدوار الإقصائية".

وأضاف :"لم نكن أذكياء كما يجب أن نكون عندما هاجمنا بالمساحات التي تركوها، لم نخلق خطرًا".

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وتابع : "يوفنتوس كان أفضل منا، لقد استحقوا هذا التأهل".

واختتم ساؤول تصريحاته قائلاً :" لا يمكن أن يحدث لنا ما حدث اليوم، لقد قدمنا مباراة جيدة في الذهاب وفزنا 2-0، من المفترض أن لا نكون بهذا الوضع في هذا اللقاء".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.