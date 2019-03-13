رياضة | رونالدو.. هدية ريال مدريد لليوفي التي لا تقدر بثمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو.. هدية ريال مدريد لليوفي التي لا تقدر بثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استيقظ عشاق الكرة حول العالم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية على خبر انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي ورحيله عن قلعة الملكي في قرار سبب صدمة كبيرة لعشاق أصحاب الرداء الأبيض حول العالم خاصةً وأن الدون حقق الكثير من النجاحات والألقاب بداية من العام 2009.

وفي التقرير التالي نرصد لكم أرقام رونالدو التي حققها مع ريال مدريد الذي فرط في جوهرة ثمينة كان يمتلكها مقابل 100 مليون فقط :-

وكان الدون قد انتقل إلى ريال مدريد قادماً في فريق نادي مانشستر يونايتد في صفقة قياسية وقتها ونجح في أن يقود الكتيبة البيضاء إلى تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا في أربعة مناسبات وهو الذي بدأ مسيرته في موسم 2009 / 2010 ونجح في تسجيل 26 هدفاً خلال 29 مباراة خاضها في بطولة الدوري الاسباني ودوري الابطال.

وفي الموسم التالي نجح رونالدو في أن يحصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى بعد أن نجح في تسجيل 40 هدفاً خلال 34 مباراة وزادت الغلة التهديفية لصاروخ ماديرا في العام 2012 إلى 46 هدفاً في 38 مباراة لكنه فشل في أن يحافظ على لقب الحذاء الذهبي الذي حصده ليونيل ميسي وقتها.

وخلال عام 2013 نجح البرتغالي في تسجيل 55 هدفاً في 54 مباراة ونجح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لكنه لم ينجح في الحصول على أي لقب جماعي في هذه السنة وتسببت تلك النتائج المتذبذبة للريال في أن يرحل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق.

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وفي عام 2014 قاد رونالدو الملكي إلى تحقيق أربعة بطولات وهي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا على حساب اتلتيكو مدريد وكأس العالم للأندية ونجح في أن يحقق مجد شخصي وتاريخي له تمثل في وصوله لسبعة عشر هدفاً في موسم واحد بالتشامبيونزليج.

وفي العام 2015 سجل كريستيانو 61 هدف خلال 51 مباراة خاضها مع فريقه ونجح في أن يحصد جائزة الحذاء الذهبي لكنه لم يحقق أي لقب مع فريقه قبل أن ينتفض 2016 ويقود الفريق لحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الاوروبي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية وحصد الكرة الذهبية وسجيل 51 هدفاً في 48 مباراة خاضها.

وخلال عام 2016 نجح كريستيانو في أن يسجل 42 هدف خلال 46 مباراة خاضها مع زعيم الاندية الاوروبية ونجح في الفوز بلقب الدوري الأسباني ودوري الأبطال بالإضافة إلى لقبي كأس السوبر المحلي والاوروبي وكأس العالم للأندية ووصل إلى إنجاز تاريخي تمثل في وصوله ل100 هدف بالتشامبيونزليج.

وقبل رحيله عن معقل الريال تمكن الدون من قياده فريقه للحصول على دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً على حساب ليفربول الانجليزي وقرر ترك فريقه بعد أن سجل 451 هدفاً وساهم في تتويج المرينجي بستة عشر بطولة كاملة.

فكيف لفلورينتينو بيريز في أن يضحي بهذه الجوهرة الثمينة ويتركه يرحل مقابل 100 مليون يورو فقط ؟