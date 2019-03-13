رياضة | أبرز الخاسرين والفائزين من عودة زيدان .. بيريز يعيد حساباته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز الخاسرين والفائزين من عودة زيدان .. بيريز يعيد حساباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت صحيفة "سكاي سبورتس" أبرز الخاسرين والفائزين من عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب نادي ريال مدريد خلفاً للمدرب سانتياجو سولاري الذي ساءت أحوال الفريق تحت قيادته.

- الرابحين من عودة زيزو:

وقالت سكاي، إن أبرز الرابحين من عودة "زيزو" إلى المريجني هو القائد سيرخيو راموس الذي كان خروجه شبه مؤكد بعد المشاكل الكبيرة التي عانى منها مؤخرا مع رئيس النادي، وبعد أنباء عن اشتراط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رحليه حتى يقبل بتدريب الريال.

ويأتي ضمن الرابحين الظهير الأيسر مارسيلو والذي فقد مكانه كلاعب أساسي في الفريق بعد أن تولى الأرجنتني سانتياغو سولاري دفة القيادة، إذ بات الأخير يفضل ريجليون، بالإضافة إلى كيلور نافاس الذي حل بديلاً لكورتوا.

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وسيكون إيسكو من الفائزين بعد أن بات مهملا على دكة الاحتياط مع سولاري، ولكن ذلك قد لا يكون مضمونا بشكل كبيرا وخاصة وأنه كان يعاني بعض المشاكل مع زيدان في السابق.

- الخاسرين من عودة زيزو:

يأتي على رأسهم رئيس النادي فلورينتينو بيريز، والذي اعتاد أن يفرض قراره في مسألة اختيار اللاعبين، والمتحكم بكل شيء داخل غرفة الملابس، ولكن زيدان عاد هذه المرة بشروطه، بجانب جاريث بيل الذي كان يريد الرحيل.

ويعد خاميس رودريجيز من ضمن الخاسرين وعودة زيدان قد تجعله خارج البرنابيو نهائياً وقد تكون عودة زيزو أزمة كبيرة لبعض المواهب الشابة مثل جونيور فينسيوس وفالفيردي ويورينتي.