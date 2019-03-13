رياضة | قائد الأتليتكو يكشف أسباب توديع دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الأتليتكو يكشف أسباب توديع دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأوروجوياني دييجو جودين نجم وقائد أتلتيكو مدريد أسباب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر وتوديع البطولة.

وقال جودين في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم نجد طريقا لتشكيل خطورة على مرمى يوفنتوس، لقد دافعنا بشكل جيد لكنهم نجحوا في الوصول لمرمانا".

وأضاف : "لم يكن رد فعلنا جيدا بعد تلقي الأهداف ولم ننجح في تسجيل هدف يساعدنا على التأهل".

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وتابع : "سنواصل تقديم كل شيء حتى نهاية الموسم، نحن نشعر بألم شديد ونادمون على هذا الخروج، نريد من الجماهير المساندة ودعم اللاعبين وعلينا أن نواصل القتال حتى النهاية".

واختتم جودين تصريحاته قائلاً : "لم نكن متفاجئين من هذه المباراة، كنا نعلم أننا سنواجه خصما صعبا، لقد قدموا آداء دفاعيا مميزا بجانب الآداء الهجومي أيضا، لقد خاضوا المواجهة بذكاء كبير".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.