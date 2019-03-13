رياضة | خوانفران: سنعمل من جديد حتى نعود أقوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوانفران: سنعمل من جديد حتى نعود أقوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب خوانفران نجم أتلتيكو مدريد عن استيائه عقب الخسارة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر وتوديع البطولة.

وقال خوانفران في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نحن حزينون للغاية، ما حدث اليوم هو بأن الخصم سجل أكثر منا، وفي المقابل لم نسّتطيع التسّجيل".

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واختتم خوانفران تصريحاته قائلاً : "إنه نادٍ صعب للغاية، أعلم بأن الحزن يجّتازنا كثيراً ولكنني متأكد سوف نعمل معاً من جديد حتى نقف".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.