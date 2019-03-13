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رياضة | خوانفران: سنعمل من جديد حتى نعود أقوى

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أعرب خوانفران نجم أتلتيكو مدريد عن استيائه عقب الخسارة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر وتوديع البطولة.

 

وقال خوانفران في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نحن حزينون للغاية، ما حدث اليوم هو بأن الخصم سجل أكثر منا، وفي المقابل لم نسّتطيع التسّجيل".

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واختتم خوانفران تصريحاته قائلاً : "إنه نادٍ صعب للغاية، أعلم بأن الحزن يجّتازنا كثيراً ولكنني متأكد سوف نعمل معاً من جديد حتى نقف".

 

وقاد النجم البرتغالي فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.

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