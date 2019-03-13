رياضة | بالأرقام.. كريستيانو رونالدو كابوس دييجو سيميوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كريستيانو رونالدو كابوس دييجو سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من تسجيل ثلاثة أهداف " هاتريك " في شباك ضيفه فريق نادي اتلتيكو مدريد الاسباني في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد أليانز ستاديوم لحساب مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبفضل ثلاثية صاروخ ماديرا نجح اليوفي في العبور إلى دور الثمانية وتعويض خسارة لقاء الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين مقابل هدف لينتظر الفريق المنافس المقبل في القرعة التي ستجرى بعد نهاية مباريات دور الستة عشر المتبقية.

وجاءت ثلاثية رونالدو في شباك الروخيبلانكوس بالدقائق السابعة والعشرين والثامنة والأربعين والثامنة والثمانين ليصبح اللاعب مشترك في 77 هدفاً في 77 لقاء إقصائي خاضه الدون ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي نرصد لكم الأرقام التي حققها الدون بفضل ثلاثيته في شباك أتلتيكو مدريد وكيف أصبح الكابوس الذي يطارد سيميوني في دوري الأبطال.

نجح كريستيانو رونالدو في أن يسجل ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال 77 مباراة إقصائية 63 هدفاً وتمكن من صناعة 14 هدفاً آخرين لزملائه ليصبح صاروخ ماديرا أكثر لاعب يسجل في شباك الروخيبلانكوس تحت قيادة الارجنتيني دييجو سيميوني رافعاً رصيده من الأهداف إلى 21 هدفاً في جميع المسابقات.

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وتخطى رونالدو بفضل الهاتريك الذي سجله في شباك يان أوبلاك أن يتخطى عدد الأهداف التي أحرزها في دور المجموعات بهدفين وبات شاهداً على الخمسة مناسبات الماضية التي خرج منها سيميوني من الأدوار الإقصائية بالتشامبيونزليج أربعة مرات مع ريال مدريد الأسباني أعوام :-

•2014

•2015

•2016

•2017

بالإضافة إلى مباراة اليوم التي سبق وأن صرح قبلها سيميوني أن فريقه لن يخرج من البطولة وفي حالة قام يوفنتوس بالعبور إلى دور الثمانية وتحقيق الريمونتادا ببيع بعض الفواكة في شوارع مدريد.