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رياضة | بالأرقام.. رونالدو "بعبع" أوبلاك في جميع البطولات

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قاد النجم البرتغالي فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.

 

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد تغلب على يوفنتوس بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب إلا أن اليوفي عاد وسجل كريستيانو رونالدو هاتريك في شباك أوبلاك حارس الأتلتيكو.

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‏وقال حساب "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات عبر موقع التواصل الاجتماع "تويتر" إن كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب سجل في مرمى أوبلاك (11) هدفاً في جميع المسابقات.

 

كما سجل كريستيانو رونالدو الهاتريك رقم 8 في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم ليونيل القياسي في البطولة - ولا لاعب آخر سجل أكثر من 3.

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