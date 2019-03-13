رياضة | بالأرقام.. رونالدو "بعبع" أوبلاك في جميع البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. رونالدو "بعبع" أوبلاك في جميع البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد تغلب على يوفنتوس بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب إلا أن اليوفي عاد وسجل كريستيانو رونالدو هاتريك في شباك أوبلاك حارس الأتلتيكو.

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‏وقال حساب "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماع "تويتر" إن كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب سجل في مرمى أوبلاك (11) هدفاً في جميع المسابقات.

كما سجل كريستيانو رونالدو الهاتريك رقم 8 في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم ليونيل ميسي القياسي في البطولة - ولا لاعب آخر سجل أكثر من 3.