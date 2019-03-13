رياضة | ماتويدي : رونالدو بإمكانه الفوز بدور الأبطال للمرة السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتويدي : رونالدو بإمكانه الفوز بدور الأبطال للمرة السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ماتويدي نجم يوفنتوس بزميله في الفريق كريستيانو رونالدو وأكد أنه مازال بإمكانه الفوز بدوري أبطال إفريقيا وذلك عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة العودة من دور الستة عشر والتأهل لدور الثمانية.

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وقال ماتويدي في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "كريستيانو رونالدو؟ لقد فاز بالفعل بهذه البطولة خمس مرات ومازال بإمكانه الفوز بها هنا مرة أخرى، إنه الافضل في العالم، نقطة نهاية".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في مباراة دور الستة عشر.