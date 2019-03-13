رياضة | عاجل.. أول رد من الأهلي على جلوس رمضان صبحي احتياطياً لـ"علي لطفي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من الأهلي على جلوس رمضان صبحي احتياطياً لـ"علي لطفي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسؤولو النادي الأهلي على الأنباء التي ترددت عن جلوس رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر على مقاعد البدلاء كحارس بديل للحارس الأساسي علي لطفي في مباراة شبيبة الساورة الجزائري.

وأكد مصدر موثوق به في النادي الأهلي عدم وجود أي نية للاستعانة برمضان صبحى، ليكون بديلاً للحارس على لطفى خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى.

ويقابل الأهلي فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب.

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وتابع:" لا أساس من الصحة لما تردد عن التفكير فى مشاركة صبحى كبديل للحارس على لطفي وهذه الخطوة لن تحدث".

وأشار إلى أن هناك محاولات لتجهيز أحد الثنائى شريف إكرامى أو محمد الشناوى للتواجد على دكة البدلاء خلال اللقاء.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي لديه الثقة فى قدرات على لطفى، على الظهور بشكل جيد أمام بطل الجزائر.