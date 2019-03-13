رياضة | نبوءة كريستيانو رونالدو التي تحققت أمام أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبوءة كريستيانو رونالدو التي تحققت أمام أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الحديث عن وصول يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو أمر سابق لأوانه.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس لتخطي عقبة أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال وذلك بعد الخسارة في الذهاب بثنائية.

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وقال رونالدو عقب نهاية المباراة: "أتلتيكو مدريد فريق صعب وأخبرتكم بذلك من قبل، ولكن أيضا ليس من الصعب أن تعود أمامه".

وتابع حديثه: "يوفنتوس إلى النهائي؟ من المبكر بالطبع الحديث عن ذلك الأمر".