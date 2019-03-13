اونلاين | رابط Bavary كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر.. kora star

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رابط Bavary كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر.. kora star

يواجه نادي ليفربول مضيفه بايرن ميونيخ في موقعة حاسمة ونارية وذلك مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط Bavary كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر.. kora star

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي غاب عنها مستوى محمد صلاح الحقيقي حيث لم يكن مؤثراً في صفوف فريق ولم يقدم المأمول منه.

رابط Bavary كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر.. kora star

وتُلعب مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا العملاق وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

رابط Bavary كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر.. kora star

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما والذي شهد تألق مانويل نوير وأليسون بيكر.

رابط Bavary كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر.. kora star

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.

رابط Bavary كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر.. kora star

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التشكيل المتوقع:

- ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيد ألابا - ماتس هوميلز - جيروم بواتينج - رافينيا

خط الوسط: ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا - خاميس رودريجيز

خط الهجوم: كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري