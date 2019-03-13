شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات السعودية «الآسيوية» تنتظر «الناقل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

أعلن الاتحاد الآسيوي أمس (الثلاثاء) عن آلية نقل مباريات الفرق السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية وإلغاء احتكار قنوات beIN SPORT للمسابقات الآسيوية، كاشفا عن منصات رقمية لنقل المباريات بشكل مجاني وبطاقم سعودي يتولى الإخراج والتعليق على المباريات.

وأوضحت مصادر لـ«الخليج 365» أن عملية النقل عبر المنصات الرقمية تعتبر مرحلة أولية لحين ترتيب إجراءات النقل وترسية عقد النقل على أحد الناقلين داخل المملكة العربية السعودية، إذ سيتم فتح المجال للقنوات السعودية الراغبة في نقل المباريات التي تقام على الأراضي السعودية عبر تقديم مظاريف ويتم بعدها اختيار إحداها لتتولى عملية النقل.

وكان الاتحاد السعودي شكل فريقا قانونيا لتولي متابعة الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها القطريون باستغلال احتكارهم للبث لأهداف سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وهو الأمر الذي نجح أخيرا في تلقي الاتحاد السعودي خطابا يفيد بإلغاء الاحتكار، الذي أعقبه أمس بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي أكد من خلاله التزامه بحماية حقوق شركائه التجاريين وشركاء البث التلفزيوني في مواجهة أي محاولة للاعتداء على هذه الحقوق، ومن أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف أعلن بث المباريات التي تضم فرقا سعودية، التي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري، عبر القنوات الرقمية للاتحاد، مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على «فيسبوك» و«يوتيوب»، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا. ولاقى خبر إلغاء احتكار قنوات beIN SPORT تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية ودول الخليج، إذ دخل في الترند العالمي بسبب كثرة التفاعل من مختلف دول الخليج، وعبر عنه السعوديون بفرحة عارمة، فيما عبر بقية مواطني دول الخليج بأنها خطوة لا بد أن تسعى دول الخليج لتحقيقها وكسر الاحتكار لديهم أيضا.