شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوزبكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالله بترجي، خالص شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام مشعل السويلم، ونائبه نايف حمدان الشمري، ورئيس القسم القنصلي حمود جرمان الأسمري، وأعضاء البعثة الدبلوماسية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوزبكستان صالح الحدب، وراشد الحربي، وماضي السبيعي، وعبدالرحمن السبيعي، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات والاهتمام التام ببعثة الفريق الكروي الأول خلال فترة تواجدها في طشقند. كما قدم رئيس النادي عبدالله بترجي درع النادي الأهلي لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام مشعل السويلم، وهدايا تذكارية لباقي أعضاء السفارة.

قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالله بترجي، خالص شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام مشعل السويلم، ونائبه نايف حمدان الشمري، ورئيس القسم القنصلي حمود جرمان الأسمري، وأعضاء البعثة الدبلوماسية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوزبكستان صالح الحدب، وراشد الحربي، وماضي السبيعي، وعبدالرحمن السبيعي، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات والاهتمام التام ببعثة الفريق الكروي الأول خلال فترة تواجدها في طشقند. كما قدم رئيس النادي عبدالله بترجي درع النادي الأهلي لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام مشعل السويلم، وهدايا تذكارية لباقي أعضاء السفارة.

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