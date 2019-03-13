شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يرفض إراحة النمور قبل «الحزم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وعد مدرب فريق الاتحاد سييرا إدارة النادي بالعمل على تصحيح الأخطاء التي أسهمت في خسارة العميد أمام فريق الوحدة الاماراتي بنتيجة 4/‏1، في ثاني مباريات النمور في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الرئيس الاتحادي المهندس لؤي هشام ناظر بسييرا بعد مباراة العميد قاريا. وأبلغ مدرب الفريق رئيس النادي بأن تلك الخسارة لن تتكرر، وسيعمل على عودة الفريق للمسار الصحيح في المباريات المتبقية محليا وآسيويا.

من جهته، رفض المدرب سييرا منح اللاعبين راحة، وأخضع الجميع لتمرين عصر أمس (الثلاثاء)، استعدادا لمباراة الحزم المهمة (السبت) القادم في الرس، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيجري سييرا اليوم (الأربعاء)، مناورة كروية سيركز من خلالها على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الوحدة الإماراتي آسيويا، والعمل على تلافيها في مباراة الحزم، إذ سيحدد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، والأسلوب الفني الذي سينتهجه، إذ يطمح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3، ومواصلة المشوار نحو الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد بقاء العميد في الدوري السعودي للمحترفين.