«وجه السعد» يدعم اللاعبين

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تواجد رئيس الهلال السابق الأمير نواف بن سعد في مباراة فريقه السابق أمام فريق الدحيل القطري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوية وذلك دعماً للفريق الهلالي الذي واصل تألقه هذا الموسم وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف جعلته يعتلي صدارة أصعب المجموعات الآسيوية في النسخة الحالية.

تواجد رئيس الهلال السابق الأمير نواف بن سعد في مباراة فريقه السابق أمام فريق الدحيل القطري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوية وذلك دعماً للفريق الهلالي الذي واصل تألقه هذا الموسم وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف جعلته يعتلي صدارة أصعب المجموعات الآسيوية في النسخة الحالية.

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