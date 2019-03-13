شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يسحق الدحيل القطري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

حقق الهلال فوزاً قوياً على الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا على استاد جامعة الملك سعود بالرياض مساء امس (الثلاثاء)، فيما خسر الأهلي أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون مقابل ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.

على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، قدم الهلال واحدة من أجمل مبارياته لهذا الموسم وسحق فريق الدحيل القطري بثلاثة أهداف لهدف، وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من: كارلوس ادواردو (د: 25)، علي البليهي (د: 77)، بافيتيمبي قوميز (د: 79)، فيما جاء هدف الدحيل عن طريق شويا ناكاجيما (د: 75).

وبذلك يصل الهلال للنقطة السادسة محتفظاً بصدارته ويليه الدحيل برصيد 3 نقاط ومن ثم العين والاستقلال برصيد نقطة لكل منهما.

وفي أوزبكستان، خسر الأهلي لقاءه أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون مقابل جاء عن طريق مارات بيكمايف بعد تسديدة قوية أرضية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ولم يظهر الفريق الأهلاوي بالمستوى المأمول، ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المتصدر باختاكور صاحب الـ4 نقاط ومتقدماً على السد صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضاً، فيما يحتل برسبوليس الإيراني المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.