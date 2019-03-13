التحكيم كاد يفسد فرحة الهلال

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) لا يزال الاتحاد الآسيوي يواصل تخبطاته غير المقبولة، حينما اسندت لجنة التحكيم الآسيوي أقوى مباراة في مجموعات آسيا للحكم السيرلانكي ديلان بيريرا، الذي يعتبر ضعيفا فنياً وشخصياً وغير معروف على المستوى الآسيوي، إذ كاد يفسد هذه القمة بأخطائه الكبيرة في مباراة الهلال والدحيل التي أقيمت مساء أمس على ملعب الهلال بالرياض ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوية، وكان من الواجب إسناد هذا اللقاء إلى أحد حكام النخبة في آسيا، لصعوبة إدارتها بحكم ضعيف فنياً.

لا يزال الاتحاد الآسيوي يواصل تخبطاته غير المقبولة، حينما اسندت لجنة التحكيم الآسيوي أقوى مباراة في مجموعات آسيا للحكم السيرلانكي ديلان بيريرا، الذي يعتبر ضعيفا فنياً وشخصياً وغير معروف على المستوى الآسيوي، إذ كاد يفسد هذه القمة بأخطائه الكبيرة في مباراة الهلال والدحيل التي أقيمت مساء أمس على ملعب الهلال بالرياض ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوية، وكان من الواجب إسناد هذا اللقاء إلى أحد حكام النخبة في آسيا، لصعوبة إدارتها بحكم ضعيف فنياً.

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