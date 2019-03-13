قوميز «الرقم الصعب»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) واصل لاعب الهلال الفرنسي قوميز تقديم مستوياته المميزة في جميع المسابقات التي يشارك فيها مع فريقه الهلال وتسجيله الأهداف الحاسمة، إذ سجل هدف فريقه الثالث في مرمى الدحيل القطري بطريقة جميلة وعالمية لا يجيدها إلا اللاعبون الكبار، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوية.

واصل لاعب الهلال الفرنسي قوميز تقديم مستوياته المميزة في جميع المسابقات التي يشارك فيها مع فريقه الهلال وتسجيله الأهداف الحاسمة، إذ سجل هدف فريقه الثالث في مرمى الدحيل القطري بطريقة جميلة وعالمية لا يجيدها إلا اللاعبون الكبار، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات الآسيوية.

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