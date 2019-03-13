شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: أمور صغيرة صنعت الفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بارك المدرب الهلالي زوران، لجميع لاعبي فريقه بعد الأداء المميز الذي قدموه أمام فريق الدحيل القطري، وأضاف حققنا انتصاراً مهماً أمام خصم قوي وعنيد والفريق قدم عملا كبيرا طوال شوطي المباراة، وقال: «في الإعداد لأي مباراة يجب دراسة طرق الخصم من أجل التغلب عليه، والنظر للأمور الصغيرة فهي قد تصنع الفارق، فهدف الدحيل أتى وإدواردو مصاب ونحن نلعب بـ10 لاعبين». وأضاف: الهلال ظهر بهذا المستوى ‏لأنه كان لدينا يوم راحة إضافي بعد المباراة السابقة، مؤكداً أنه غير من أسلوب الفريق وهذا سر نجاحه في هذه المباراة.

بارك المدرب الهلالي زوران، لجميع لاعبي فريقه بعد الأداء المميز الذي قدموه أمام فريق الدحيل القطري، وأضاف حققنا انتصاراً مهماً أمام خصم قوي وعنيد والفريق قدم عملا كبيرا طوال شوطي المباراة، وقال: «في الإعداد لأي مباراة يجب دراسة طرق الخصم من أجل التغلب عليه، والنظر للأمور الصغيرة فهي قد تصنع الفارق، فهدف الدحيل أتى وإدواردو مصاب ونحن نلعب بـ10 لاعبين». وأضاف: الهلال ظهر بهذا المستوى ‏لأنه كان لدينا يوم راحة إضافي بعد المباراة السابقة، مؤكداً أنه غير من أسلوب الفريق وهذا سر نجاحه في هذه المباراة.

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