شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يضع خطة تنظيم المونديال الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماعا هاما، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس هشام نصر، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الأمور التنظيمية لبطولة العالم السابعة والعشرين للرجال المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.

كما يشهد الاجتماع، مناقشة إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة منتخبي الشباب والناشئين اللذان سيشاركان في بطولتي العالم في اسبانيا ومقدونيا العام الحالي، وكذلك مناقشة برنامج المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الحالي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة الأمور الخاصة بالمنتخبات الوطنية، إضافة إلى متابعة سير العمل بالنسبة لتنظيم بطولة العالم 2021، وغيرها من الأمور المهمة في جدول أعمال الاجتماع والخاصة بكل أنشطة الإتحاد ومسابقاته على مستوى البنين والبنات.