شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ رحلة وداع أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه اليوم الأربعاء، بعثة فريق الإسماعيلى، إلى تونس استعدادا لملاقاة الأفريقى ضمن الجولة الأخيرة، لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل باستاد رادس.

وودع الدراويش منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع مازيمبي الكونغولي بهدف لمثله في الجولة الخامسة بدور المجموعات للبطولة، ولكن نجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز أمس، الثلاثاء، على سموحة بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

ورغم أن المباراة تعد تحصيل حاصل بالنسبة للإسماعيلى لكن الوضع يختلف تماما مع الأفريقي المطالب بتحقيق الفوز وانتظار فوز شباب قسنطينة الجزائري أو تعادله مع مازيمبي ليضمن الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.