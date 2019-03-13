شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح يوم 13-3-2019 الفرعون يقاتل من أجل جماهير الريدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة التى تجمع اليوم بين بايرن ميونخ الإلمانى وليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

مشاركات محمد صلاح تحت إدارة الحكم دانيلى أورساتو

جاء ضمن أخبار محمد صلاح اليوم أن الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو سبق وأدار العديد من المباريات التى شارك بها محمد صلاح والتى نستعرض أبرزها هى "محمد صلاح ضد هوفنهايم" حيث وقع الفرعون المصرى أول أهدافه الأوروبية بقميص ليفربول أمام ضيفه هوفنهايم الألمانى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات فى النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح لمدة 90 دقيقة وأحرز الهدف الثانى، كما ظهر بمستوى جيد وأهدر العديد من الفرص الخطيرة.

ويعد هدف النجم المصرى فى شباك هوفنهايم هو الأول له فى دورى الأبطال منذ 658 يوما وتحديدا عندما سجل آخر أهدافه فى 4 نوفمبر من عام 2015 خلال مواجهة باير ليفركوزن الألمانى بهدف جاء بعد مرور 100 ثانية على انطلاق المباراة وتليه مباراة "ليفربول ضد بورتو" وحقق الفريق وقتها فوزاً كاسحاً على مضيفه بورتو البرتغالى بخمسة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدراجاو"، فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاءت خماسية ليفربول عن طريق نجومه الثلاثة المصرى الدولى محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وساديو مانى الذى سجل 3 أهداف "هاتريك"، فى الدقائق 25، 29، 53، 70 و85 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب التى أقيمت على ملعب "أنفيلد" انتهت بالتعادل السلبى، ليحجز ليفربول مقعده فى الدور ربع النهائى بالنسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا وختامها بمباراة "ليفربول ضد فيورنتينا" وفيها أشهر الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو البطاقة الحمراء فى وجه محمد صلاح خلال مشاركته فى المباراة التى جمعت بين فريقى فيورنتينا وروما بملعب "ارتيميو فرانكى"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، والتى انتهت بفوز روما بهدفين مقابل هدف واحد.

وأفسد الحكم دانيلى أورساتو، فرحة محمد صلاح بعد تألقه فى هذه المباراة، وتسجيله هدف روما الأول، بعدما أشهر البطاقة الحمراء نتيجة لاعتراضه على قراراه باحتساب خطأ ضده، فى واقعة مثيرة للجدل أثارت ذهول لاعبى روما والجهاز الفنى للفريق، نظرا لأن رد فعل محمد صلاح لا يستوجب الطرد.

Advertisements

ميزانية مفتوحة لتطوير ملعب مركز شباب محمد صلاح

وضمنت أخبار محمد صلاح قيام الثنائى عبدالعزيز البمبى خال النجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح والغمرى السعدنى نائب رئيس مجلس ادارة النادى بزيارة مجلس النواب المصرى، بصحبة النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون لمناقشة مشكلات مركز شباب محمد صلاح داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأكد غمرى السعدنى أن مجلس النواب وافق على خطة تطوير المركز من خلال اعتماد ميزانية مفتوحة لتطوير ملعب مركز شباب محمد صلاح والمبنى الاجتماعى للنادى بالشكل الذى يليق بإسم وقيمة النجم المصرى محمد صلاح.

ووجه السعدنى الشكر للنائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وذلك لاهتمامه بقضية مركز شباب محمد صلاح مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد العمل فى تطوير ملعب الشباب والمبنى الاجتماعى وذلك بالشكل الذى يليق بمسقط رأس النجم المصرى محمد صلاح.

أخبار محمد صلاح: مستعد للقتال من أجل تحقيق أحلام الريدز

وضمن أخبار محمد صلاح إعلانه القتال من أجل جماهير الريدز هذا الموسم لتحقيق حلمها فى التتويج ببطولة الدورى الإنجليزى الغائبة عن خزائن النادى منذ 1990.

وقال صلاح فى مؤتمر صحفى، إن حلمه هو تحقيق دورى أبطال أوروبا، بينما تحلم الجماهير بلقب الدورى الإنجليزى، مشيرًا إلى أنه مستعد للتضحية بحلمه من أجل جماهير الريدز والقتال لتحقيق لقب البريميرليج.

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونخ اليوم فى إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بدون أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقاطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى المتصدر.