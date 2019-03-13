شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تتوجه لتونس لملاقاة الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه اليوم الأربعاء، بعثة فريق الاسماعيلى لتونس لملاقاة الأفريقى فى الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ستاد رادس.

وودع الدراويش منافسات البطولة بعدما تعادل مع مازيمبى الكونغولى بهدف لمثله فى الجولة الخامسة بدور المجموعات للبطولة، وأن كان الدراويش قد حقق الفوز أمس ، الثلاثاء، على سموحة بهدف نظيف فى الدورى الممتاز.

الإفريقى ليس أمامه سوى الفوز على الإسماعيلى وانتظار فوز القسنطيني أو تعادله مع مازيمبي ليضمن الصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا