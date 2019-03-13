شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ماتقلد رمضان صبحى وحميد أحداد.. اعرف عقوبات ومخاطر الوقوف على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول وقوف لاعبى كرة القدم والرياضيين على الكرة إلى ظاهرة فى مختلف الأندية، وقد بدأها رمضان صبحى فى الأهلى مرتين أمام الزمالك، ومن بعده قام بها حسين الشحات خلال تواجده بين صفوف العين الإماراتى، وكذلك حميد أحداد لاعب الفريق الزمالك أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ولأن نجوم القطبين قدوة للاعبى الفرق والأندية الأخرى وللجماهير أيضا، فمن المؤكد أن الظاهرة قد تتكرر فى باقى أندية الدورى خلال الفترة المقبلة أو بين أفراد المجتمع من مشجعين أو محبى للاعب بعينه.

وقبل أن يقف اللاعب على الكرة تقليدا ومحاكاة لما قام به العفيجى أو أحداد يجب أن يتعرف على المخاطر التى تواجه أى لاعب يقف على الكرة، سواء على مستوى العقوبات من جانب النادى، أو القرارات التحكيمية، مرورا بتعرضه لإصابات مختلفة، إذا ما وقع من على الكرة وهو ما نرصده فى السطور التالية:

على مستوى الأندية يتم توقيع عقوبات على اللاعبين، ففى الأهلى تم التأكيد على فرض عقوبة على رمضان صبحى دون الإفصاح عنها، فى المقابل أعلن مسئولو الزمالك توقيع عقوبة مالية على أحداد تقدر بـ300 ألف جنيه.

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الإنذار

ووفقا لقوانين التحكيم فهناك عقوبة تخص السلوك غير الرياضى وينص البند الخاص بالقانون على أنه حال ارتكاب سلوك غير رياضى وعدم احترام اللعبة يجب على الحكم إيقاف اللعب وإنذار اللاعب ومنح الفريق الآخر ركلة حرة غير مباشرة للسلوك غير الرياضى.

فاللاعب لم يحترم اللعبة التى يلعبها والسلوك الذى يرتكبه يمثل خطورة عليه، إذا وقف على الكرة ووقع وحدث له إصابة، أو السلوك الذى قام به يؤدى إلى استفزاز اللاعبين.

أكد المتخصصون فى الطب الرياضى أن لاعبى الكرة عندما يقفون على الكرة قد لا يقعون فى ظل الاحترافية والتوازن لديهم، فاللاعب المحترف لن يحدث له أى ضرر، لأن هناك تدريبات يخضع لها اللاعب على التوازن وحرفية الكرة، وهو ما ظهر لدى تيرى هنرى عندما كان يقف على الكرة بقدم واحدة، كنوع من التأكيد على مهاراته العالية.

وينصح الأطباء اللاعبين المحترفين أن يؤدون تدريبات التوافق على أجهزة مستديرة غير ثابتة.



تمزق اربطة الكاحل

كما حذر الأطباء المُتخصصون أى طفل من محاولة الوقوف على الكرة إذا كانوا غير مدربين على ذلك، وليس لديهم توازن أو حس حركى.

وفى حالة وقوع أى فرد يقف على الكرة وهو غير مؤهل وغير مدرب على هذا التدريب الاحترافى فقد يصاب بجزع فى أربطة الكاحل.