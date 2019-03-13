رئيس الزمالك يوضح شروط إذاعة القمة.. وينتقد رئيس "بريزنتيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمد كامل، رئيس شركة "بريزنتيشن" الراعية للنادي، وطالبها بسداد المستحقات المتأخرة، مشددا على عدم بث مباراته أمام الأهلي إلا بشروط.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الأهلي يوم 30 مارس بملعب برج العرب بالإسكندرية بالدوري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" "الجميع كان يرفض التعامل مع محمد كامل في أول ظهور له بالساحة الرياضية، والأهلي ووادي دجلة وأندية أخرى رفضوا التعامل معه وكان هناك مخطط لمحاربته، لكنني أقنعت الأندية بالتعاقد معه".

واستمر "اتفاقي مع كامل كان يقتضي بأن أكون صاحب الرعاية الأكبر، لكنه تعاقد مع الأهلي بعد ذلك، منحهم مليار جنيه، ومنحنا نصف مليار، لكن لماذا لا نحصل على حقوقنا ومستحقاتنا؟".

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وواصل "كامل منح الأهلي أموالا تعاقد بها مع 9 لاعبين في الانتقالات الشتوية، ولنا 85 مليون جنيه لم نحصل عليهم بعد، يتم معاملة مسؤولي الإدارة المالية بالنادي بطريقة سيئة، والعقد واضح، أي تأخر في أي قسط يفسخ التعاقد".

وشدد "الزمالك مطالب بسداد ملايين الجنيهات كمستحقات للاعبين سواء في قطاع الكرة أو الألعاب الأخرى، لدينا عقود بملايين الجنيهات، بجانب دفع مستحقات اللاعبين الذين قدموا شكوى في الزمالك بسبب ممدوح عباس، وأموال الضرائب والتأمينات".

وصرح "أنا رجل وطني، لا أمانع أن يتم بث المباراة عبر التلفزيون المصري أرضيا، لكن مع وجود تعهد بأن لا يتم منح شارة البث لقناة النيل للرياضة الفضائية أو أون سبورت".

وأضاف "لو لم يحدث ذلك، لن يتم إذاعة المباراة إلا بعد الحصول على المستحقات المتأخرة، لن أسمح بأن تصل عربة التلفزيون لملعب المباراة، وكما قلت، لا مانع من أن تذاع أرضيا على القناة الثانية والنيل للرياضة الأرضية".

واختتم "يحق لي الحصول على 85 مليون جنيه، الشركة الراعية تأخرت، تدفع للأهلي الأموال ولا تدفع لنا، أبلغت مسؤولي الدولة بقراري بشأن بث مباراة القمة المقبلة".