النشرة الرياضية| صلاح يرد على منتقديه.. ورونالدو يبقي اليوفي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جاء أمس (الثلاثاء) ملتهبا، حيث بدأ بخرج الدولي المصري محمد صلاح بتغريدة يرد خلالها على منتقدي تصريحاته بشأن أفضليته، وانتهى بإبقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

ميدو يوجه رسالة للجماهير بعد الهجوم على محمد صلاح

شباب الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية في دوري الجمهورية

محمد صلاح يرد على منتقدي تصريحاته بشأن أفضليته

حسام حسن يستهل مشواره مع سموحة بهزيمة أمام الإسماعيلي

Advertisements

شريف عبد المنعم لمصراوي: لا نصنع فتنة في قناة الأهلي.. ولم أتوجه بالإساءة للزمالك

الزمالك لمصراوي: نتواصل مع الاتحادين التونسي والمغربي بشأن مشاركة ساسي وبوطيب في لقاء المقاولون

دوري الأبطال.. هاتريك رونالدو يقصي أتلتيكو.. ومان سيتي يكتسح شالكه

الأهلي: لم نمانع تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.. ونسانده بالكونفيدرالية

بالفيديو.. بعد الـ"هاتريك".. كريستيانو يرد على سيميوني بـ"احتفاله" المثير للجدل

كريستيانو رونالدو: يوفنتوس تعاقد معي من أجل تلك الليالي "الساحرة

الليلة.. صلاح يواجه بايرن ميونيخ للإبقاء على "حلم الأبطال"