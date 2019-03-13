الليلة.. صلاح يواجه بايرن ميونيخ للإبقاء على "حلم الأبطال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُختتم منافسات جولة الإياب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء حين يستضيف بايرن ميونيخ الألماني ليفربول الإنجليزي، ويصطدم برشلونة الإسباني مع ليون الفرنسي، بعد أن انتهت جولة الذهاب لكلتا المواجهتين بالتعادل السلبي.

- آمال بايرن

بايرن ميونيخ آمال الجماهير الألمانية في البطولة الأوروبية، بعد أن خرج غريمه بوروسيا دورتموند من منافسات البطولة على يد توتنهام الإنجليزي، وشالكه على يد مانشستر سيتي بعدما خسر أمامه بنتيجة (10-2) في مجموع المباراتين.

وعاد بايرن ميونيخ لأفضل مستوياته محليًا خلال الفترة الأخيرة بعد استعادة صدارة الدوري الألماني، حيث سيخوض المباراة بثقة هائلة إثر فوزه الساحق على فولفسبورج بسداسية نظيفة، بينما خسر ليفربول صدارة بريميرليج التي اقتنصها السيتي بفارق نقطة.

ويمكن للبايرن الاستفادة من عودة ديفيد ألابا وكينجسلي كومان من الإصابات، بينما يستمر غياب النجم المخضرم آريين روبن.

- حلم صلاح:

يبحث الدولي المصري محمد صلاح عن هدف يستعيد به ذاكرته التهديفية، حيث لم يسجل نجم ليفربول سوى هدف وحيد في آخر ثماني مباريات، إذ جاء أمام بورنموث في التاسع من فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يعرف التسجيل خلال أربع مباريات بالدوري ومباراة بدوري الأبطال.

وصرح صلاح قائلا: "حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا تطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع في التضحية بحلمي من أجل فوز النادي بالدوري ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين، سيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد".

من المحتمل عودة ديان لوفرين وجيمس ميلنر للمشاركة من جديد مع ليفربول، حيث غاب ميلنر في المباراة الأخيرة أمام بيرنلي التي انتهت برباعية نظيفة للريدز بسبب إصابة عضلية، كما عاد لوفرين إلى مقاعد البدلاء بعد غياب دام شهرين.

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- فوز وحيد:

وحقق بايرن ميونيخ فوزا وحيدا في ثماني مواجهات أمام ليفربول بالمسابقة الأوروبية، حيث تلقى هزيمتين مقابل خمسة تعادلات، ويعود هذا الانتصار إلى نوفمبر 1971 بنتيجة (3-1) في ميونيخ.

- بطاقة المباراة:

الفريقان: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

الحدث: دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الملعب: آليانز آرينا.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

التوقيت: الساعة العاشرة مساءً.

المعلقين: عصام الشوالي وخليل البلوشي.