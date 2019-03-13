انت الان تتابع كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ بدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

رونالدو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن وصل إلى الهدف رقم 127 خلال مسيرته في البطولة، حيث أحرز 3 أهداف (هاتريك) لفريقه يوفنتوس الإيطالي، في شباك فريق اتليتكو مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال، ليقود فريق السيدة العجوز للتأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، بعد فوزه في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح رونالدو أكثر لاعب يحرز أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا بمجموع 127 هدفًا أحرزهم مع مانشستر يونايتد 17 هدفا وريال مدريد 105 هدفا ويوفينتوس 4 أهداف وساهم رونالدو في 77 هدفًا خلال 77 مباراة خاضها في الأدوار الإقصائية في البطولة حيث سجل 63 هدفًا وصنع 14 وأحرز الدون الهدف الـ25 خلال 33 مباراة

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