انت الان تتابع مانجا: الحديث عن هبوط الاتحاد السكندري لا يليق بنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

أكد أحمد نبيل مانجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الحديث عن احتمالية هبوط الفريق الأخضر الفترة الماضية إلى دوري الدرجة الثانية، لا يليق باسم النادي الكبير. وقال «مانجا» في تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاتحاد السكندري باسمه الكبير، وبعد التدعيمات القوية في انتقالات يناير الأخيرة، من الطبيعي أن يحقق مركز متقدم وهذا هو هدف الفريق في المباريات المتبقية بالفترة المقبلة.

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