انت الان تتابع وليد صلاح الدين: صفقات الشتاء صنعت الفارق للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

وليد صلاح الدين

?كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري، لقناعته أنه أظهر ثمار العمل والجهد الكبير المبذول من جانب الجهاز الفني واللاعبين. وكشف وليد صلاح في تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت إف إم أن صفقات يناير صنعت الفارق في فريق الاتحاد السكندري، وتحديداً الصاعد عمار حمدي وأحمد نبيل "مانجا" وأحمد توفيق، مشدداً على أن الفريق حقق انتصارين غاية في الأهمية أمام الإنتاج الحربي والجونة،

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وأوضح مدير الكرة بالاتحاد أن الجهاز الفني بقيادة كابتن حلمي طولان، لم يقصر في الإدارة الفنية للفريق ومجموعة اللاعبين وكانوا دائماً خلفهم وتحملوا الكثير حتى تحسنت النتائج من جديد.ووجه وليد صلاح الدين الشكر لمجلس الإدارة واختص محمد مصليحي رئيس النادي المتواجد مع الفريق في كل مكان بما فيها مباراة الجونة