وليد صلاح الدين: صفقات الشتاء صنعت الفارق للاتحاد

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تحرير:أحمد محمد ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
وليد صلاح الدين
?كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري، لقناعته أنه أظهر ثمار العمل والجهد الكبير المبذول من جانب الجهاز الفني واللاعبين. وكشف وليد صلاح في تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت إف إم أن صفقات يناير صنعت الفارق في فريق الاتحاد السكندري، وتحديداً الصاعد عمار حمدي وأحمد نبيل "مانجا" وأحمد توفيق، مشدداً على أن الفريق حقق انتصارين غاية في الأهمية أمام الإنتاج الحربي والجونة،
وأوضح مدير الكرة بالاتحاد أن الجهاز الفني بقيادة كابتن حلمي طولان، لم يقصر في الإدارة الفنية للفريق ومجموعة اللاعبين وكانوا دائماً خلفهم وتحملوا الكثير حتى تحسنت النتائج من جديد.ووجه وليد صلاح الدين الشكر لمجلس الإدارة واختص محمد مصليحي رئيس النادي المتواجد مع الفريق في كل مكان بما فيها مباراة الجونة
وأوضح مدير الكرة بالاتحاد أن الجهاز الفني بقيادة كابتن حلمي طولان، لم يقصر في الإدارة الفنية للفريق ومجموعة اللاعبين وكانوا دائماً خلفهم وتحملوا الكثير حتى تحسنت النتائج من جديد.
ووجه وليد صلاح الدين الشكر لمجلس الإدارة واختص محمد مصليحي رئيس النادي المتواجد مع الفريق في كل مكان بما فيها مباراة الجونة موضحًا أنه كان سببًا من أسباب انتصارات الفريق الأخيرة التي تحققت ومنحت الفريق خطوة نحو المنطقة الدافئة.
وحقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وأحرز خالد قمر هدف التقدم لزعيم الثغر، قبل أن يدرك محمد ناجي جدو هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف أحمد توفيق هدف الفوز للضيوف.
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