من الميرغني لشريف عبد المنعم.. كيف تغير موقف شوبير؟

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تصرف شريف عبدالمنعم الغريب جعل البعض يربط بين ما قاله على الهواء، وبين موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من مؤتمر نبذ التعصب، ورفض مسؤلو النادي تلبية دعوة حضور المؤتمر..

الهفوات تتزايد والإساءات فرضت نفسها على الإعلام الرياضي في مصر، فأصبحت الشكاوى تنهال على الهيئة الوطنية للإعلام، التي تقوم بدورها من وقت لآخر باتخاذ قرارات رادعة بإيقاف برامج او حتى قنوات، لكن كل ذلك لم يحقق المتوقع حتى الآن. الانتماءات أصبحت هى المحرك الأساسي لكل ما نشاهده عبر الشاشات، فهناك برامج عديدة تظهر فجأة في بعض القنوات لتوجيه رسالة ما، بعد استغلال إمكانية تأجير مساحة الوقت في تلك القنوات للظهور على الهواء، قبل أن تختفي هذه البرامج في ظروف غامضة.

توجيه اللوم على مثل هذه البرامج قد يحمل أي جدوى، خاصة أنها لا تحظى بنسب مشاهدات مرتفعة، لكن اللوم يوجه دائمًا للبرامج أو الإعلاميين أو القنوات، أصحاب الخبرات الكبيرة والجماهيرية الحقيقية، عند كل سقطة أو هفوة تحدث على الهواء، خاصة عندما يتعلق الأمر بإشعال «فتنة» بين الجماهير، وفي هذا التوقيت

توجيه اللوم على مثل هذه البرامج قد يحمل أي جدوى، خاصة أنها لا تحظى بنسب مشاهدات مرتفعة، لكن اللوم يوجه دائمًا للبرامج أو الإعلاميين أو القنوات، أصحاب الخبرات الكبيرة والجماهيرية الحقيقية، عند كل سقطة أو هفوة تحدث على الهواء، خاصة عندما يتعلق الأمر بإشعال «فتنة» بين الجماهير، وفي هذا التوقيت تحديدًا. المشهد الأخير كان عبر قناة النادي الأهلي، بطولة شريف عبد المنعم نجم القلعة الحمراء السابق، والذي يعمل محللًا في القناة بالوقت الحالي، خلال برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه إسلام الشاطر. وصرح شريف عبد المنعم بطريقة تبدو غير مناسبة حيث ظهر كمشجع متعصب، وهو يتمنى خسارة الزمالك في المباراة القادمة ببطولة الكونفدرالية أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، قائلًا: “إحنا مش هنقع وهما اللي هيقعوا و يتغلبوا الماتش اللي جاي»، وسط ابتسامات وضحكات مقدم البرنامج إسلام الشاطر، وأسامة حسني لاعب الأهلي السابق، والمحلل الفني بالقناة. بالطبع تسبب تعليق نجم الأهلي السابق في خلق حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء التي طالبت إدارة النادي باتخاذ موقف حاسم ضد قناة الأهلي. خالد الغندور خالد الغندور من جانبه أثار خالد الغندور تساؤلًا مهمًا، بالحديث عن غياب رد فعل الإعلامي أحمد شوبير، على تصرف شريف عبد المنعم، مشيرًا إلى أنه تعامل بشكل قاسي للغاية مع تصرف أحمد الميرغني، لاعب نادي الزمالك السابق، وتسبب في نهاية مسيرته كلاعب مبكرًا، كعقاب له على تمنيه هزيمة الأهلي أمام الإفريقي التونسي. Advertisements وقال: «أحمد الميرغني كان بيهزر مع أصحابه على الفيسبوك، شوبير جابها على الشاشة وجابه روقه على الهواء وقفل السكة في وشه، ولما حصل تصرف شريف عبد المنعم في قناة الأهلي لا حد جاب حاجة ولا حد اتكلم». شوبير والميرغني شوبير والميرغني وأجرى الميرغني مداخلة هاتفية ببرنامج شوبير، على قناة صدى البلد، ودخل حارس مرمى النادي الأهلي السابق في نقاش حاد مع اللاعب، واصفًا سلوكه بالمتخلف والغباء، لأنه من غير اللائق أن يعلن مشاعره وأمنيته بخسارة الأهلي على الملأ، قبل أن يغلق الهاتف في وجهه. شوبير وشريف عبد المنعم شوبير وشريف عبد المنعم اكتفى شوبير في حلقة أمس الإثنين من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه على قناة ON sport، بمطالبة الجميع بعدم تخطي الأمر لحدود التحفيل والهزار بين الأهلاوية والزملكاوية، معلقًا: «ياريت ما نستخفش قوي اتمنى الفوز لفرقتك وخلاص، إحنا عندنا دين وعادات وتقاليد وأرجو ده ما يحصلش عندنا، هي مجرد رسالة بوصلهالكوا، والله العظيم العمر لحظة». تصرف شريف عبدالمنعم جعل البعض يربط بين ما قاله على الهواء، وبين موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من مؤتمر نبذ التعصب، ورفض مسؤلو النادي تلبية دعوة حضور المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي بأحد فنادق القاهرة، بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة، ورئيس نادي الزمالك وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، ونائبه أحمد شوبير، ومجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين. كل ذلك يأتي في ظل جهود بعض الجهات والمؤسسات الرياضية في مصر من أجل تهدئة الأجواء بين جماهير الأندية، وتحديدًا جماهير الأهلي والزمالك، وآخرها مؤتمر نبذ التعصب الذي نظمته رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة

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