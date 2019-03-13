انت الان تتابع الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تساند الزمالك في مهمته الإفريقية وتتمنى بلوغه الأدوار النهائية في بطولة الكونفدرالية. وقال فؤاد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي ليس لديه غضاضة في تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون إلى يوم 20 مارس، موضحًا أن تأجيل اللقاء مرة أخرى لما بعد هذا الموعد شأن لجنة المسابقات لكن عامر حسين رئيس اللجنة أكد استحالة حدوث ذلك.
وتابع أن الأهلي ليس لديه أي مانع من تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون وليس طرفًا في الأمر من الأساس، موجهًا الشكر للجهات الأمنية على السماح بزيادة عدد جماهير الأهلي في لقاء شبيبة الساورة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 15 ألف متفرج. يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي الزمالك، يفكر في التقدم
وتابع أن الأهلي ليس لديه أي مانع من تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون وليس طرفًا في الأمر من الأساس، موجهًا الشكر للجهات الأمنية على السماح بزيادة عدد جماهير الأهلي في لقاء شبيبة الساورة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 15 ألف متفرج.
يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي الزمالك، يفكر في التقدم بشكوى للهيئة الوطنية للإعلام، ضد قناة الأهلي وعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء.
وصرح رئيس الزمالك قائلًا: «ما بدر من قناة الأهلي وشريف عبد المنعم (لاعب الأهلي السابق) بأنه يتمنى خسارة الزمالك في الكونفدرالية لا يليق.. رسالتي لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هل لا تصنع مثل هذه الأمور فتنة كروية؟ سنتقدم بشكوى ضده»،
وأضاف: «سنتقدم أيضًا بشكوى ضد عدلي القيعي بعدما صرح بأنه يجب عليّ حمل الكفن والاعتراف بالخطأ».
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