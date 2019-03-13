ثلاثية رونالدو تقود يوفنتوس إلى «ريمونتادا» ضد أتلتيكو مدريد

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جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (تورينو) سجل البرتغالي كرستيانو رونالدو ثلاثية قلبت تأخر فريقه يوفنتوس الإيطالي بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي سجل البرتغالي كرستيانو رونالدو ثلاثية قلبت تأخر فريقه يوفنتوس الإيطالي بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، إلى تأهل رائع لربع النهائي الثلاثاء في تورينو. وسجل رونالدو (34 عاما)، القادم الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، ثنائية برأسه (27 و48) وهدفا ثالثا من ركلة جزاء (86).



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