شكرا لقرائتكم اليمانى: فرص الزمالك الأفريقية أسهل من الأهلى (فيديو)... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد اليمانى نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر للشباب السابق أن نادى الزمالك حظوظه كبيرة للغاية فى التأهل للدور التالى لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

أضاف اليمانى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" أن المدير الفنى للفريق كريستيان جروس أضاف الكثير للفريق، وان السياسة الحالية لادارة النادى بالابقاء عليه بالرغم من الخروج بالبطولة العربية.

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تابع ان المواقف تثبت ان النادى يسير نحو الألقاب وهو ما ظهر فى العقاب الذى ناله مؤخرا كهربا فى الواقعة الشهيرة، موضحًا ان الفريق فرصه أكبر من الأهلى لأنه يحتاج الفوز أو التعادل فقط ليتصدر المجموعة بخلاف أن عروضه فى المباراتين الماضيتين يؤكدان انه قادر على تحقيق نتيجة ايجابية فى الجزائر.

واعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب الى 20 مارس بسبب ارتباط الفريق بمباراة نصر حسين داى الجزائرى يوم الأحد المقبل بالجزائر فى ختام دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.