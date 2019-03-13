شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم 13-3-2019 الريدز يبحث عن تخطى عقبة بايرن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل اليوم فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح ضيفا على بايرن ميونخ الألمانى، ضمن منافسات إياب الدور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

لاعبو الريدز يبحثون عن مواصلة الحلم اليوم

وجاء ضمن أخبار ليفربول اليوم 13-3-2019 دخول الريدز المباراة بحثًا عن مواصلة الحلم والتتويج باللقب الغائب منذ 2005 واستعد الريدز جيدًا لتلك المباراة بالفوز على بيرنلى بنتيجة 4/2 فى الدورى الإنجليزى الذى تراجع فيه محمد صلاح ورفاقه للمركز الثانى برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى المتصدر.

من جانبه، قال كلوب فى تصريحات لموقع ليفربول عن مباراة اليوم: "يجب أن نقيم حالة اللاعبين البدنية أولًا. ستكون مباراة صعبة، عندما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قلت أن هذه النتيجة أفضل بالنسبة لنا مقارنة ببايرن، لأنهم سيرغبون فى تغيير النتيجة فى مباراة الإياب، بينما نحن سنكون أكثر هدوءا وسنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة".

وتابع قائلا: "إنهم يمرون بفترة من التألق فى الوقت الحالي، لقد حققوا الفوز بستة أهداف فى المباراة الأخيرة ووصلوا إلى صدارة الترتيب فى الدوري.. وكل ما يمكننى قوله هو انى أعد أننا سنبذل أقصى ما فى وسعنا للوصول إلى الدور ربع النهائي".

التشكيلة المتوقعه لليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم: أليسون؛ آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر آرنولد؛ نابى كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم؛ ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

استعدادات بايرن ميونخ للقاء اليوم

أما بايرن ميونخ فيدخل اللقاء منتشيًا بالعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الذى كان منفردًا بالصدارة منذ بداية الموسم، واطمأنت نيكو كوفاتش المدير الفنى للعملاق البافارى على لاعبيه قبل مواجهة اليوم بالفوز بنتيجة 6/0 على فولفسبورج السبت الماضى فى البوندزليجا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الظهير النمساوى دافيد ألابا عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التى أدت إلى غيابه عن مباراة فولفسبورج كما ظهر الفرنسى كينجسلى كومان فى جزء من المران الجماعى ليبدأ خطوة جديدة للعودة إلى الملاعب، بعد غيابه فى آخر أسبوعين بسبب الإصابة.

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ومع عودة ألابا وكومان فإن بايرن ميونخ قد يدخل المباراة المقبلة بقائمة شبه كاملة ضد ليفربول، بعدما استعاد ليون جوريتسكا، وفرانك ريبيرى، قبل مواجهة فولفسبورج.

ومن المتوقع أن يبدأ نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ مباراة الليلة بتشكيل يضم: مانويل نوير؛ دافيد ألابا، ماتس هوميلز، جيروم بواتينج، رافينيا؛ ليون جوريتسكا، تياجو ألكانتارا، جيمس رودريجيز؛ كينجسلى كومان، روبرت ليفاندوفسكي، سيرجى جنابري.

فان ديك يصرح بان لاعبى الريدز مستعدين للمباراة

وجاء ضمن أخبار ليفربول 13-3-2019 تصريحات مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك، حيث قال أن ناديه يجب أن يكون مستعدا لخوض "قتال كبير" امام بايرن ميونخ وأكد أن فريقه سيكون متحمسا لتحسين مستواه خارج أرضه بالمسابقة.

وسيلعب ليفربول فى ألمانيا بعد التعادل ذهابا على أرضه دون أهداف فى آنفيلد الشهر الماضى.

وعانى ليفربول، الذى خسر نهائى دورى الأبطال أمام ريال مدريد العام الماضى، خارج أرضه خلال الموسم الجارى فى أوروبا، حيث خسر أمام نابولى ورد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان فى دور المجموعات.

و اكمل فان ديك لوسائل إعلام بريطانية "نتائج دور المجموعات لم تكن جيدة بالشكل الذى كنا نريده لكننا وصلنا إلى الأدوار الإقصائية، ستصبح الأمور صعبة ونحن فى حاجة إلى اللعب بشكل أفضل من المباريات السابقة خارج أرضنا فى دورى الأبطال. نريد أن نفعل كل شىء ممكن من أجل التأهل".

وأضاف المدافع الهولندى "فى بعض الأوقات سنتعرض للضغط لأن المنافس يملك إمكانيات عالية، لكن بكل تأكيد سنحصل على بعض الفرص بسبب الإمكانيات الموجودة لدينا أيضا."

واختتم فان ديك تصريحاته قائلا: "نحن نحتاج إلى أن نكون على مستوى القتال الكبير لأن المنافس سيلعب بكل قوة خاصة فى البداية. الحفاظ على نظافة الشباك يكون جيدا دائما للفريقين ذهابا لكننا ندرك أنهإذا سجلنا هدفا سيحتاج المنافس إلى هدفين. هكذا تسير الأمور. نريد الفوز والتأهل".