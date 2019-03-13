شكرا لقرائتكم اليوم.. محمد صلاح يقود أحلام ليفربول أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا، وفي نفس التوقيت يستضيف برشلونة الإسباني نظيره ليون الفرنسي على ملعب كامب نو.

وانتهت مباراتى الذهاب بنفس النتيجة في ملعبي ليفربول وليون حيث سيطر التعادل السلبي على كل منهما، وتبقى كل الاحتمالات واردة في لقاءات الليلة. ويدخل ليفربول مباراة اليوم بحثًا عن مواصلة الحلم والتتويج باللقب الغائب منذ 2005 واستعد الريدز جيدًا لتلك المباراة بالفوز على بيرنلي بنتيجة 4/2 في الدوري الإنجليزي الذي تراجع فيه محمد صلاح ورفاقه للمركز الثاني برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

من جانبه، قال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول عن مباراة اليوم: "يجب أن نقيم حالة اللاعبين البدنية أولًا. ستكون مباراة صعبة، عندما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قلت أن هذه النتيجة أفضل بالنسبة لنا مقارنة ببايرن، لأنهم سيرغبون في تغيير النتيجة في مباراة الإياب، بينما نحن سنكون أكثر هدوءا وسنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة".

وتابع قائلا: "إنهم يمرون بفترة من التألق في الوقت الحالي، لقد حققوا الفوز بستة أهداف في المباراة الأخيرة ووصلوا إلى صدارة الترتيب في الدوري.. وكل ما يمكنني قوله هو اني أعد أننا سنبذل أقصى ما في وسعنا للوصول إلى الدور ربع النهائي".

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ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم: أليسون؛ آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر آرنولد، نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم؛ ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

أما بايرن ميونخ فيدخل اللقاء منتشيًا بالعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الذى كان منفردًا بالصدارة منذ بداية الموسم، واطمأنت نيكو كوفاتش المدير الفني للعملاق البافاري على لاعبيه قبل مواجهة اليوم بالفوز بنتيجة 6/0 على فولفسبورج السبت الماضي في البوندزليجا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الظهير النمساوى دافيد ألابا عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التى أدت إلى غيابه عن مباراة فولفسبورج كما ظهر الفرنسي كينجسلي كومان فى جزء من المران الجماعى ليبدأ خطوة جديدة للعودة إلى الملاعب، بعد غيابه في آخر أسبوعين بسبب الإصابة.

ومع عودة ألابا وكومان فإن بايرن ميونخ قد يدخل المباراة المقبلة بقائمة شبه كاملة ضد ليفربول، بعدما استعاد ليون جوريتسكا، وفرانك ريبيرى، قبل مواجهة فولفسبورج. ومن المتوقع أن يبدأ نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ مباراة الليلة بتشكيل يضم: مانويل نوير؛ دافيد ألابا، ماتس هوميلز، جيروم بواتينج، رافينيا؛ ليون جوريتسكا، تياجو ألكانتارا، جيمس رودريجيز؛ كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي، سيرجي جنابري.