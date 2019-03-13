شكرا لقرائتكم مرتضى: الخطيب أسطورة الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك هجومًا عنيفًا على معتز مطر عضو الجماعة الإرهابية بسبب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الذى تعرض لانتقادات لاذعه منه.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور أن الأهلى برغم اختلافى مع الخطيب الا انه اسطورة الكرة المصرية وأن علوى مطر لم يلعب فى الأهلى سوى مباراة واحدة فكيف يكون برقبة الخطيب "ياخائن ياعميل".

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وتابع ان هناك كانت مباراة فى الأهلى وتحدث الاخوانى عن ما وصفه بحصار النادى من الدولة والأمن ليقوم الأهلى بالرد ببيان رسمى بأنها مباراة.

وقال رئيس الزمالك أن الاخوانى وامثاله يسعون لهدم الدولة المصرية لكنهم لا يعون أنهم لن يدفنوا فى البلاد مجددًا، قائلًا: هناك استغلال لبطولة افريقيا المقبلة لشحن الفتن حتى نشاهد المدرجات مليئة بالدم مرة اخرى.