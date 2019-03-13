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جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب، أن الهدف الأساسي من تدريب منتخب الشباب هو بناء جيل قوي لمنتخب مصر.

وقال ربيع: "الوقت ضيق ولكن متابعتنا للاعبين على مستوى الجمهورية ككل".

وأردف : "المسؤولية ليست نتائج، بل بناء جيل قوي للمنتخب في المستقبل، سنقيم معسكر الفترة المقبلة يتضمن 4 مباريات".

وأتم : "مجموعتنا بها المغرب والجزائر وليبيا بدورة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل بالاسكندرية".

ربيع ياسين يوضح الفارق بين أجيري وكوبر مع منتخب مصر

تحدث ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب، عن الفارق خافيير أجيري مدرب منتخب مصر الأول، وهيكتور كوبر المدرب السابق.

وقال ربيع خلال في تصريحات تلفزيونية: "أجيري عامل حالة كويسة جدًا مع منتخب مصر، ودائرة اختياراته متعددة".

وأكمل: "كوبر كان بيعتمد على الخبرات بصورة أكبر، ولم تكن هناك فرص للشباب مثل أجيري".

وأضاف: "أجيري حقق نتائج جيدة ويصنع جيل لما بعد بطولة كأس أمم أفريقيا".

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ربيع ياسين: صالح جمعة أفضل بديل للسعيد.. لكنه يحتاج لمعاملة خاصة

أكد ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب، أن صالح جمعة لاعب الأهلي هو أفضل من يقوم بدور عبد الله السعيد الذي رحل عن الفريق.

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: "صالح جمعة لاعب موهوب، وأفضل بديل لعبد الله السعيد ولكنه يحتاجه لمعاملة خاصة".

وأردف: "بقدم خدمات للاهلي من غير ما اتكلم، تدرب معي 5 او 6 لاعبين من الاهلي".

ربيع ياسين عن اصابة رامي ربيعة: بسبب مدربين بيدوروا على مصلحتهم

تحدث ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري عن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي.

وقال ربيع في تصريحات في تصريحات تلفزيونية: "في مدربين بيدوروا على مصلحتهم الشخصية ولا ينظرون لمصلحة اللاعب".

متابعًا "هناك مدربين في أعمار مختلفة بالفرق يستغلون اللاعب المميز في أكثر من مناسبة، هذا يتسبب في تدمير عضلات اللاعب".

وأضاف ياسين "يجب مراعاة مصلحة اللاعبين، رامي ربيعة صاحب فكر ورؤوية ووحش في أرض الملعب، عودته اضافة لمنتخب مصر".