شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم 13-3-2019 جروس يحفز لاعبيه قبل السفر للجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار الزمالك اليوم 13-3-2019 أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عقد جلسة فنية وتحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم أمس بملعب النادى.

أخبار الزمالك اليوم 13-3-2019 تفاصيل جلسة جروس مع اللاعبين

وبدأ جروس الجلسة بتهنئة اللاعبين بالفوز على جورماهيا الكينى، برباعيه نظيفة فى كأس الكونفيدرالية، مطالبا إياهم بضرورة مواصلة نفس الأداء والروح خلال الفترة المقبلة.

كما أكد المدرب على اللاعبين، ضرورة التركيز الشديد، موضحا أن اللقاء القادم أمام نصر حسين داى فى الجزائر يحتاج إلى جهد كبير وروح قتاليه عاليه كما قام جروس بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين التى حدثت بلقاء جورماهيا وكذلك خطه تدريب الفريق اليوم.

ويواجه الزمالك فريق حسين داى مساء الأحد المقبل فى الجولة السادسة "الأخيرة" بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

انتظم المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى.

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يوطيب يعود من المغرب للمشاركة امام نصر حسين داى

جاء ضمن أخبار الزمالك اليوم 13-3-2019 عودة بوطيب من المغرب بعد المشاركة فى تشييع جثمان والده الذى توفى الأسبوع الماضى.

وغاب بوطيب عن الزمالك فى مواجهة جورماهيا الكينى الأحد الماضى فى الجولة الخامسة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الأبيض.

أخبار الزمالك اليوم 13-3-2019 الابيض يصرف مكافآت اللاعبين

ما زالت أجواء السعادة تسيطر على نادى الزمالك بعد فوز الفريق الأبيض على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وصرف للاعبى الزمالك أمس مكافأة قدرها 50 ألف جنيه، التى أعلن عنها مجلس إدارة نادى الزمالك، وذلك لتحفيزهم قبل رحلة الجزائر المحدد لها الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى، حيث يحرص المجلس الأبيض على صرف المكافآت بشكل فورى لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم التأهل لربع النهائى بالكونفدرالية.

بات الزمالك يمتلك فرصتين بشكل رسمى للتأهل لدور ربع النهائى بدون أى حسابات وذلك قبل الجولة الأخيرة حيث يكفيه الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داى، لحجز بطاقة ربع نهائى الكونفدرالية أما فى حالة الخسارة يكون لديه فرصة وحيدة للصعود وتتوقف على نهاية لقاء بترو أتلتيكو وجورماهيا بالتعادل والتى ستقام فى نفس موعد لقاء الزمالك ونصر حسين داى يوم الأحد المقبل.

اتحاد الكرة يستدعى عبد الحفيظ خلال الأيام المقبلة لسماع أقواله

وضمن أخبار الزمالك اليوم 13-3-2019 أحالة مسئولو اتحاد الكرة الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار أحمد العدوى للبت فيها.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن لجنة الانضباط ستستدعى عبد الحفيظ خلال الأيام المقبلة لسماع أقواله فى الشكوى المقدمة ضده من نادى الزمالك، والتى يتهمه فيها بالإساءة إلى القلعة البيضاء.