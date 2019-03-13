شكرا لقرائتكم أبو مسلم: موقف الأهلي فى أفريقيا معقد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ابو مسلم لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق أن الأهلى فى موقف صعب للغاية فى أبطال أفريقيا الموسم الحالى. اضاف أحمد ابو مسلم فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون": ان تصنيف الفرق فى افريقيا اختلف عن السابق خاصة ان الفرق الكبيرة كانت معروفة للجميع لكن الوضع اختلف تماما خلال الفترة الحالية. وقال أحمد أبومسلم ان الأهلى بجماهيره ولاعبيه يملك من الخبرات التى تجعله يفوز فى المباراة المقبلة ويحسم التأهلى كمتصدر عن المجموعة أمام شبيبة الساورة. Advertisements ويلتقى الاهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائرى فى ختام مواجهات دور المجموعات لبطولة افريقيا للأندية الأبطال والتى يستضيفها ملعب استاد الجيش ببرج العرب السبت المقبل. تابع أبو مسلم الذى خاض تجربة احتراف طويلة بفرنسا ان الأهلى دفع ثمن ضياع العديد من الفرص فى المباراة الماضية أمام فيتا كلوب ، وبالتالى الفريق الذى يهدر يستقبل أهداف وهى قاعدة معروفة للجميع لذلك اللاعبين فرطوا فى فرصة حسم التأهل بسهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو مسلم: موقف الأهلي فى أفريقيا معقد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.