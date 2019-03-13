شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلى : عايزين فلوسنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب لاعبو الاسماعيلى البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بالتدخل لإقناع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى بالإفراج عن المستحقات المالية المجمدة بقرار من رئيس النادى عقب وداع الفريق الاصفر لمنافسات دوري أبطال أفريقيا ووعد المدير الفني لاعبي الإسماعيلي بالعمل علي حل تلك الأزمة في الأيام القليلة المقبلة شريطة تحسن النتائج المحلية والصعود للمربع الذهبى بعد خوض المباريات المؤجلة . ويستعد الاسماعيلى لملاقاة الافريقى التونسى فى الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ستاد رادس، وودع الدراويش منافسات البطولة بعدما تعادل مع مازيمبي الكونغولي بهدف لمثله في الجولة الخامسة بدور المجموعات للبطولة.

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