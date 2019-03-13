جورجينا تنهمر بالبكاء بعد هاتريك حبيب القلب.. فيديو...

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جدة - عمرو شويل انهمرت جورجينا رودريجيز، صديقة أسطورة الكرة البرتغالي وأيقونة نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، فى نوبة بكاء بعد أن سجل الدون 3 أهداف مساء الثلاثاء، ليقود فريقه للتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ونجح يوفنتوس فى إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0 ، فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفضل أهداف رونالدو الثلاث.
ولم تستطع جورجينا إيقاف الدموع بعد أن سجل رونالدو الهدف الثالث فى الدقيقة 85 لتدخل فى نوبة بكاء، فخورة بما حققه الدون البرتغالي بقيادة فريقه إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.
ورصدت الكاميرات دموع جورجينا المثيرة فى ليلة أوروبية لا تنسى لجماهير يوفنتوس التى ملأت المدرجات يوم الثلاثاء.
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