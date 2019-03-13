شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو 13-3-2019 هاتريك الدون حديث العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار كريستيانو رونالدو يوم 13- 3- 2019 العديد من الأحداث، حديث النجم البرتغالي مع منصة "Danz" البريطانية، حول الكثير من الأمور الهامة مثل فارق الحياة بين إسبانيا وإيطاليا، وفارق المنافسة بين الدوري الإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى هدفه القادم مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو : المنافسة في الدوري الإيطالي أقوى من الإسباني

ومن أخبار كريستيانو رونالدو اليوم، أن النجم البرتغالي قد تحدث مع "Danz" البريطانية عن الكثير من الأمور الهامة مثل فارق الحياة بين إسبانيا وإيطاليا، وفارق المنافسة بين الدوري الإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى هدفه القادم مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي.

وقال رونالدو خلال مقابلته: "أنا سعيد، عائلتي وأطفالي سعداء، كل شيء إيجابي، لقد استقررنا جيدًا، عائلتي تحب إيطاليا، إنه أسلوب حياة مختلف وبلد مختلف ولغة مختلفة وثقافة مختلفة، لكنني تكيفت جيدًا"..

وأكمل رونالدو: "لقد عشت بعيدًا عن المنزل منذ أن كان عمري 11 عامًا، لذلك ليس لدي مشكلة في التكيف، ذهبت إلى إنجلترا عندما كان عمري 18 عامًا ومدريد عندما كان عمري 25 وتورينو عندما كان عمري 33 عامًا".

وأردف جناح السيدة العجوز: "ليس من الصعب علي التكيف مع بلد أو ثقافة مختلفة، أنا لا أفتقد إسبانيا أو البرتغال".

وعن رحيله عن ريال مدريد قال رونالدو: «رحلت عن ناد أعطاني الكثير من الحب والناس والأصدقاء، لكنني لا أفتقد البلد نفسها لأني أملك نفس الأشياء هنا في إيطاليا وبالتالي لم يكن الأمر صعبا بالنسبة لي».

وأكد رونالدو في حديثه: "من الواضح أنني تركت الكثير من الأصدقاء، تركت ناديا كبيرًا، تركت النادي الذي منحني الكثير من الحب والمشجعين والأصدقاء، ومع ذلك، لا أفتقد البلد لأن لدي نفس الأشياء هنا، لم يكن الأمر صعبًا بالنسبة لي".

وأوضح رونالدو في رأيه حول الدوري الإيطالي: «من الصعب التسجيل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إنه أصعب من الدوري الإسباني، وهو أكثر انفتاحاً».

وعن مستوى المنافسة أكد: «تأخذ الفرق المزيد من المخاطرة في إسبانيا، في حين أن الأولوية هنا هي الدفاع بشكل جيد ثم الهجوم، الأمر ليس كذلك هناك، دائمًا لعبة أكثر انفتاحًا».

وواصل: «لعبت أيضًا في إنجلترا لمدة خمس سنوات، لكن ما زلت أعتقد أنه من الصعب التسجيل في الدوري الإيطالي».

وتطرق لمستوى يوفنتوس: «أداء الفريق في رأيي كان جيدًا جدًا وإيجابيًا، في الدوري مازلنا بلا هزيمة، وهذا عظيم في رأيي. لدينا كل شيء كي نصبح أبطالًا ولكن مازال هناك الكثير لفعله، وإن واصلنا السير على نفس المنوال فبالتأكيد سنكون أبطالا».

وتابع حديثه: «حققنا بطولة السوبر الإيطالي في السعودية وقد كانت أول بطولة لي مع الفريق وهي بمثابة توازن إيجابي على الصعيد الفردي، أشعر الآن بالتأقلم في الدوري الإيطالي الذي هو صعب بالنسبة لي خاصة للمهاجمين».

وأتم: «إنه دوري به الكثير من الجودة ولم أتوقع هذا المستوى صراحة.. تأقلمت جيدًا، عائلتي وأطفالي سعداء هنا ولهذا كل شيء إيجابي».

ديكو : بدون رونالدو سيجد ريال مدريد صعوبات بالغة

ومن ضمن أخبار كريستيانو رونالدو اليوم حديث النجم البرتغالي ديكو لاعب برشلونة السابق أن رحيل الدون عن الفريق الملكي كان له تأثير كبير للغاية.

وأكد النجم البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مهمة ريال مدريد، لاستعادة قوته محليا وقاريا تبدو صعبة للغاية.

أضاف ديكو: "لقد مر ريال مدريد بأسبوع حاسم، كان يمكنه أن يذهب به إلى النار أو الجنة"

وأضاف: "خسارة الكلاسيكو تبقى دائما صعبة ومؤلمة، كما أن ريال مدريد بدا ضعيفا في الليجا وودع دوري الأبطال بخسارة غير متوقعة أمام ضيفه أياكس أمستردام".

وأضاف: "يجب أن تبحث إدارة ريال مدريد عن أسباب ما حدث، فبعد أي مرحلة من الإنجازات كل الفرق الكبيرة تبدأ التغيير في سياساتها، وهذه مهمة ليست سهلة".

وأشار: "لقد باع ريال مدريد أفضل لاعب في تاريخه، رغم المعدل التهديفي المميز لكريستيانو رونالدو، الذي أنقذ الريال من عدة أزمات، خاصة في الموسم الماضي".

واختتم ديكو تصريحاته: "بدون كريستيانو رونالدو، سيجد ريال مدريد صعوبات بالغة.

Advertisements

رونالدو بعد الهاتريك: تعاقدت مع اليوفى لحسم هذه المباريات

ومن أخبار كريستيانو رونالدو اليوم أن نجم يوفنتوس الإيطالي تحدث عقب المباراة التي قاد فيها اليوفي للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق الفريق الإيطالي فوزاً كبيراً على أتليتكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال الأسطورة البرتغالية فى تصريحات تلفزيونية "الليلة مميزة، لم نفز بشيء حتى الان ولكننا نشعر بالفخر".

وأضاف رونالدو خلال تصريحات عقب المباراة "اليوفي تعاقد معي لمساعدته في مثل هذه المباريات، كان يجب أن تكون ليلة مميزة للجماهير، قدمنا مباراة رائعة على كافة الأصعدة وهذا الأهم، تلك هى عقلية بطولة دوري أبطال أوروبا".

واستمر في حديثه قائلاً: "نشعر بالفخر الكبير لما حققناه، لهذا السبب جئت ليوفنتوس لمثل تلك المباريات، مباراة رائعة قدمها الفريق بشكل عام".

وأتم حديثه قائلاً: "لنذهب خلال مراحل أبعد خلال الفترة المقبلة، أتلتيكو فريق صعب للغاية، لكننا أصعب منهم، البطولة مازالت طويلة، ونأمل في الوصول أكثر وأكثر للأمام".

جدير بالذكر أن رونالدو قد قادر اليوفنتوس إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثية الانتصار لفريقه في شباك أتليتكو مدريد الإسباني، ليصل صاروخ ماديرا للهدف رقم 123 في دوري الأبطال ويواصل تحقيقه للأرقام القياسية.

رونالدو يتصدر الأرقام القياسية لمباريات الثلاثاء في دوري الأبطال

ومن أخبار كريستيانو رونالدو اليوم أن النجم البرتغالي قاد اليوفنتوس إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثية الانتصار لفريقه في شباك أتليتكو مدريد الإسباني، ليصل صاروخ ماديرا للهدف رقم 123 في دوري الأبطال ويواصل تحقيقه للأرقام القياسية.

وإاليكم أبرز الأرقام التي حققها البرتغالي :

/ كريستيانو رونالدو سجل 25 هدف ضد أتليتيكو مدريد، فقط ضد إشبيلية سجل أكثر (27).

/ كريستيانو رونالدو اشترك ب77 هدف فى 77 مباراة إقصائية فى دورى أبطال أوروبا (سجل 63 وصنع 14).

/ كريستيانو رونالدو سجل أهداف ضد أتليتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميونى (21) أكثر من أى لاعب آخر.

/ كريستيانو رونالدو سجل أهداف فى دور خروج المغلوب من دورى الأبطال (63) أكثر مما سجل فى دور المجموعات (61).

/ كريستيانو رونالدو سجل 124 هدف فى دورى أبطال أوروبا، أكثر مما سجله أتليتيكو مدريد فى تاريخه بالمسابقة (118).

/ كريستيانو رونالدو اشترك بـ41 هدف فى دورى الأبطال منذ 2016/17 (سجل 31 وصنع 10)، أكثر من أى لاعب آخر.

/ كريستيانو رونالدو سجل 8 هاتريك فى دورى أبطال أوروبا، ليعادل رقم ليونيل ميسى القياسى فى البطولة - ولا لاعب آخر سجل أكثر من 3 هاتريك.