شكرا لقرائتكم دوري أبطال أوروبا .. 6 فرق حسمت التأهل لدور الـ 8... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسمت 6 أندية تأهلها للدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الحالى 2018/2019، مع اقتراب انتهاء منافسات إياب دور الستة عشر.

حجز مانشستر سيتي مقعده فى ربع نهائى تشامبيونزليج على حساب شالكه الألمانى، كما تأهل يوفنتوس الإيطالى بصعوبة لنفس الدور بعد مواجهة شرسة مع أتلتيكو مدريد بفضل نجمه الأول كريستيانو رونالدو، فى مواجهتى مساء أمس الثلاثاء.

ونجح أياكس الهولندى فى إقصاء ريال مدريد حامل اللقب فى المواسم الثلاث الماضية، كما حجز توتنهام مقعده فى الدور ربع النهائى بعد عبور بوروسيا دورتموند بمجموع المباراتين 4/0، فيما تأهل فريقى مانشستر يونايتد وبورتو على حساب باريس سان جيرمان وروما على الترتيب من الأسبوع الماضى.

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ومن المقرر أن تختتم مواجهات إياب الدور ثمن النهائى فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء حيث تقام مواجهتى كلا من:

بايرن ميونخ × ليفربول "محمد صلاح" – العاشرة مساء (0-0) نتيجة الذهاب

برشلونة × أولمبيك ليون – العاشرة مساء (0-0) نتيجة الذهاب

يذكر أنه من المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائى يوم الجمعة المقبل، وتقام مباريات الذهاب يومى 9 و 10 أبريل، ثم الإياب في 16و17 من الشهر نفسه.