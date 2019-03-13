شكرا لقرائتكم ربيع ياسين:باب المنتخب مفتوح أمام المحترفين وريتشارد مفاجأة معسكر مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب انه يتلقى عدد من الإتصالات من بعض المحترفين رغبًة منهم في اللعب لصفوف المنتخب المصري.

وقال ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "هناك لاعبين محترفين يتحدثون معي ولكن مستواهم ضعيف للغاية".

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متابعًا "أي محترف يتحدث معي اطلب منه الحضور إلى مصر لرؤيته في ارض الملعب عن قرب".

واستكمل ربيع ياسين تصريحاته "انتظر المحترف المصري بصفوف اودينيزي ريتشارد، كان لاعباً في النادي الأهلي وحاليا متواجد في إيطاليا، سيتواجد في مصر شهر 5 المقبل".