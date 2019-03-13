شكرا لقرائتكم رونالدو بعد الهاتريك: تعاقدت مع اليوفى لحسم هذه المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عقب المباراة التي قاد فيها اليوفي للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق الفريق الإيطالي فوزاً كبيراً على أتليتكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال الأسطورة البرتغالية فى تصريحات تلفزيونية "الليلة مميزة، لم نفز بشيء حتى الان ولكننا نشعر بالفخر".

وأضاف رونالدو خلال تصريحات عقب المباراة "اليوفي تعاقد معي لمساعدته في مثل هذه المباريات، كان يجب أن تكون ليلة مميزة للجماهير، قدمنا مباراة رائعة على كافة الأصعدة وهذا الأهم، تلك هى عقلية بطولة دوري أبطال أوروبا".

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واستمر في حديثه قائلاً: "نشعر بالفخر الكبير لما حققناه، لهذا السبب جئت ليوفنتوس لمثل تلك المباريات، مباراة رائعة قدمها الفريق بشكل عام".

وأتم حديثه قائلاً: "لنذهب خلال مراحل أبعد خلال الفترة المقبلة، أتلتيكو فريق صعب للغاية، لكننا أصعب منهم، البطولة مازالت طويلة، ونأمل في الوصول أكثر وأكثر للأمام".

جدير بالذكر أن رونالدو قد قادر اليوفنتوس إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثية الانتصار لفريقه في شباك أتليتكو مدريد الإسباني، ليصل صاروخ ماديرا للهدف رقم 123 في دوري الأبطال ويواصل تحقيقه للأرقام القياسية.