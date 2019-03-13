شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلي السابق: مصر بدون مهاجم بعد متعب وعمرو زكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء ابراهيم مهاجم النادي الأهلي السابق، أن السبب الحقيقي في أزمة اهدار الفرص السهلة التي طرأت مؤخراً على الدوري المصري،تعود إلى قلة المواهب، خاصة بعد اعتزال جيل عماد متعب وعمرو زكي.

Advertisements

وأكد نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة ، أن الاعتماد على العنصر الأجنبي في هجوم القطبين، لم يؤثر على هذه الظاهرة إطلاقاً فاللاعب الجيد يفرض نفسه على الساحة في وجود المنافس الأجنبي.

أضاف ابراهيم أن تطور هذه الظاهرة قد يؤثر على المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية المرتقب اقامتها يونيو المقبل، مشيراً إلى أن العلاج الوحيد لهذه الأزمة يرجع إلى تخصيص فقرات تدريبية للمهاجمين تخفيف الضغط العصبي عنهم، مشدداً على ضرورة منح الفرصة لقطاعات الناشئين داخل الأندية وضرورة استكممال مشروع الألف محترف .